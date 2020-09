Léa : "Dis donc Monsieur le TO, tu veux qu'on se fâche ?"

Les réceptifs nous font les yeux doux parce que nous, on ne paye pas à 60 jours fin de siècle. Et figure-toi que les clients nous « appartiennent » parce qu’on les connait. Alors franchement, relis le code du tourisme et tu verras que la responsabilité de plein droit incombe au vendeur et pas au TO.



Alors non, il n’est pas question que je te donne un centime d’acompte ou de frais d’annulation sur les dossiers annulés pour des circonstances exceptionnelles et inévitables.



Parce que le jour où un TO se plantera, l’agence qui a payé un dossier se retrouvera avec ses yeux pour pleurer et une dette auprès de son client. Alors que si c’est l’agence qui se plante, l’APST demandera au TO de récupérer le dossier « en direct ».



Ça promet d’être cocasse à TOP RESA : j’y vais depuis 18 ans mais je crois que cette année, les embrassades entre agents de voyages et commerciaux de TO seront un poil moins chaleureuses que les autres années. Et encore… faudrait-il que TOP RESA ne soit pas annulé.



Parce que là-dessus, je ne parierais pas le moindre mojito ! Alors moi, Léa Moreau, petite agent de voyage blonde et à peu près saine de corps et d’esprit, je me risque à quelques théories fumantes comme celles à Gilles :



* les TO vont licencier et accélérer leur déshumanisation (on ne pourra plus parler qu’aux sites B2B)



* les commissions des agences vont être réduites comme peau de chagrin (une comm’ de base à 8% ne m’étonnerait pas)



* on ne se réconciliera pas à Top Resa car Top Resa n’aura pas lieu cette année.



Je crois qu’à l’aube de la quarantaine, je crains d’être devenue aigrie.