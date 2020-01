Léa : Grèves, guerres, incendies, Coronavirus... les dix plaies d’Egypte, ça vous parle ?

Qu’est-ce qu’il nous manque pour compléter le tableau ? Le coronavirus ! A part que cette maladie a un nom de bière, rien de drôle !



On a donc une région de 100 morts et plus de 4 500 malades (chiffres officiels) à ce jour en Chine, chiffre auquel il faut ajouter les malades aux Etats-Unis, en Europe et dans plusieurs pays du sud-est asiatique.



Ce dimanche, la Chine a annoncé avoir confiné 56 millions de personnes (pour éviter la propagation du virus) et le SETO a recommandé la suspension des voyages vers la Chine jusqu'au 21 février.



Du coup, grâce au coronavirus, ce week-end, on n’a pas trop parlé du risque de cyclone (reclassé en tempête tropicale modérée) qui s’est baladé de Madagascar à Maurice en passant par la Réunion.



Rassurant, mon réceptif m’a quand même écrit jeudi soir « tes clients sont bien au chaud à l’hôte l » (je ne suis pas absolument certaine que c’était leur idée du bonheur…).



Je me suis demandé ce qu’il pouvait encore nous arriver et j’ai repensé aux 10 plaies d’Egypte décrites dans l’Exode en me disant que ça pouvait encore nous tomber dessus.



Entre les eaux du fleuve changées en sang et la mort des aînés de chaque fratrie, il y avait les poux, les mouches, la grêle, les furoncles et ma préférée, l’invasion de sauterelles : « Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l’obscurité ; elles dévorèrent toute l’herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé ; et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l’herbe des champs, dans tout le pays d’Égypte . »



Je me suis dit qu’il ne manquait que ça. Et ce matin, je lis quoi au bar de mon bistrot préféré où je prends mon café-pré-ouverture de l’agence ?



« Des essaims de criquets d'une ampleur historique, totalisant plusieurs milliards d'insectes, dévastent actuellement de larges zones d'Afrique de l'Est. Ces criquets affamés se sont répandus depuis l'Ethiopie et la Somalie jusqu'au Kenya.



La FAO a estimé qu'un seul de ces essaims couvrait une surface de 2 400 km², la taille du Luxembourg. Cet essaim serait composé de 200 milliards de criquets, capables de parcourir 150 kilomètres par jour. Si rien n'est fait, le nombre d'insectes ravageurs pourrait être multiplié par 500 d'ici le mois de juin ».



On récapitule : les grèves, la guerre, les épidémies, les avions qui ne décollent pas ou qui font des détours intempestifs, les émeutes, les feux, les cyclones, les interdictions de picoler et maintenant, une invasion de criquets ?



b[Dernière heure - Un séisme de magnitude 7,7 a frappé ce mardi soir les Caraïbes entre Cuba et la Jamaïque, déclenchant une alerte au tsunami dans la région ! Et le mois n'est pas fini...



On a dit 20/20 ?



Je ne sais pas vraiment où je vais envoyer mes clients pour atteindre l’objectif que Big-Boss m’a donné pour 2020 : +12%. A peine…