Les Assises de la Relance en Montagne à Méribel les 23 et 24 juillet de nombreux intervenants au programme

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Méribel (Savoie) accueillera les Assises de la Relance en Montagne les 23 et 24 juillet 2020. Pendant deux jours, près de 45 conférenciers du secteur de la montagne mais également de secteurs extérieurs débattront sur les grands enjeux qui attendent ce territoire.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 17 Juillet 2020





Bâti en seulement 5 mois, cet événement devrait accueillir pas moins de



Ils aborderont une douzaine de thématiques. Chaque demi-journée sera organisées en deux parties :



Outside : au pupitre se succèdent deux ou trois intervenants aux expériences ou aux regards extérieurs à la Montagne. Ils apporteront leurs témoignages sur ce qui se passe en France et dans d'autres secteurs.



Inside : sous forme de table ronde, les acteurs de la montagne sont invités à débattre de ces analyses et de ces points de vue pour imaginer, à partir de leurs expériences, avec les conférenciers précédents et le public, des solutions concrètes.



Connaître la liste de tous les conférenciers et thématiques : cliquez ici. Les Assises de la Relance en Montagne auront lieu les 23 et 24 juillet prochains à Méribel en Savoie.Bâti en seulement 5 mois, 45 conférenciers venus de toute la France, de Suisse et de Grande Bretagne.Ils aborderont une douzaine de thématiques. Chaque demi-journée sera organisées en deux parties :au pupitre se succèdent deux ou trois intervenants aux expériences ou aux regards extérieurs à la Montagne. Ils apporteront leurs témoignages sur ce qui se passe en France et dans d'autres secteurs.sous forme de table ronde, les acteurs de la montagne sont invités à débattre de ces analyses et de ces points de vue pour imaginer, à partir de leurs expériences, avec les conférenciers précédents et le public, des solutions concrètes.

Jeudi 23 juillet 2020 08h-09h : Accueil convivial des participants

09h-10h : Introduction : bilan économique du secteur à date

10h-11h / OUTSIDE : L'image de la destination montagne répond-elle aux nouvelles aspirations ?

11h-11h30 : Pause-café / rencontres

11h30-12h30 / INSIDE : Revenir à la naturalité des pratiques sportives et de loisirs.

12h30-14h : Déjeuner réseau en plein air

14h-15h / INSIDE : Comment remobiliser la clientèle nationale et de proximité ?

15h-16h / OUTSIDE : Investissements en stations, quelles perspectives ?

16h-17h / Master Class : Nous ne sommes pas tous égaux face à cette crise, comment accompagner collaborateurs et directeurs ?

17h-19h30 : Clôture gourmande



Vendredi 24 juillet 2020 08h-09h : Accueil convivial des participants

09h-10h / Introduction : Quelle reprise de la consommation et perspectives de croissance à moyen terme

10h-11h / OUTSIDE : Commercialisation des produits et services, les nouveaux paradigmes.

11h-11h30 : Pause-café / rencontres

11h30-12h30 / INSIDE : Quelle est la vraie valeur des vacances à la montagne ?

12h30-14h : Déjeuner réseau en plein air

14h-15h / OUTSIDE : Quel est notre nouveau rapport à l'espace ?

15h-16h / INSIDE : À quoi doivent ressembler nos stations dorénavant ?

16h-17h / INSIDE : Les vacances à l'intérieur, comment faire de l'habitat un atout distinctif ?

17h-19h30 : Poursuite des échanges dans le jardin de montagne du salon Alpes Home

19h30-22h : Soirée afterwork Jazz sous les étoiles

Lu 513 fois Notez





Dans la même rubrique : < > Livre : Michel Durrieu et Gustavo Santos sortent "L’APRÈS: Tourisme et humanité" Culture : Ludo & Sophie déploie ses visites guidées pour les enfants partout en France