Les Bahamas décident de fermer les frontières avec les Etats-Unis

La gestion plus que chaotique de l'épidémie par le président américain Trump risque de pénaliser une bonne partie de l'activité touristique.



Situé à moins de 90km des côtes américaines, l'archipel des Bahamas a décidé via son ministère du Tourisme et de l’Aviation de fermer les frontières avec les Etats-Unis.



Cette décision n'est pas anodine, pour un pays largement dépendant du tourisme (plus de 50% du PIB) et dont la 1ère nationalité est largement trustée par les américians (80% des touristes).



Cette décision entre en vigueur à compter du mercredi 22 juillet à minuit.