Les EDV Med tiennent leur 1er conseil d'administration en présentiel

Les Entreprises du Voyage Méditerranée a tenu son premier conseil d'administration en présentiel depuis 2 ans, pandémie de covid oblige.



A cette occasion, Philippe Korcia, patron du réseau EurAfrique et Président de l'UPE 13, Marc Thepot et Maxime Tissot, respectivement président et directeur de l'Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès (OTC) de Marseille étaient invités.



Pour rappel, Lucien Salemi Président des EDV Méditerranée est également Vice-Président de l'OTC de Marseille.



Ce dernier explique les liens qui ont été tissés pendant la crise : "Avec la pandémie, et la fermeture des frontières, nous nous sommes rapprochés pour créer une offre France susceptible d'intéresser les agences de voyages".