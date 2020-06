Les EDV demandent à Air France de revaloriser à 50 euros par dossier la prise en charge des EMD

Paris le 23 juin 2021



Monsieur le Président,



La France a exprimé sa solidarité avec Air France en injectant 7 milliards d’euros d’argent public. Dans la crise que nous traversons, les professionnels du voyage attendent d’Air France les preuves de sa solidarité.



NDC et Private Chanel



Fin 2017 Air France a annoncé adopter la norme NDC et a fixé le calendrier de son déploiement : tout devait être prêt fin 2018. En attendant, pour les agences, les billets émis par intermédiaire des GDS ne subiraient pas la surcharge prévue par le nouveau modèle économique accompagnant le NDC.



C’était le Private Chanel (PCA). L’incapacité d’Air France à respecter le calendrier de déploiement du NDC a donné lieu à des prolongations du PCA jusqu’au 30 juin 2020. A une semaine de l’échéance et de la mise en œuvre de la surcharge de 12 euros par billet réservé en GDS, il est évident que la solution NDC d’Air France n’est toujours pas conforme à la norme IATA 18.2 et ne fournit pas les fonctionnalités minimales requises par les agents de voyages.



Elle n’est donc pas opérationnelle. Les agences de voyages n’acceptent d’être les victimes collatérales ni des retards technologiques d’Air France, ni des désaccords, ou de l’absence d’accord entre Air France et Amadeus.