Les EDV mettent l'offre France à portée de clic !

"France"

Nous allons identifier les différents "persona" sur les marchés étrangers et français pour pouvoir adapter l'offre aux différents profils. Un client américain n'a pas les mêmes attentes qu'un voyageur allemand ou asiatique"

Ce nouvel onglet n'est que le premier étage de la fusée qui s'inscrit dans le cadre de l’appel à projet d’Atout France « Destinations digitales » remporté par les Entreprises du Voyage. Une enveloppe de près 100 000 euros va permettre de déployer la stratégie.Une première étude a été lancée à partir du fichier du registre des opérateurs de voyages et de séjours d'Atout France, répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin, connaître leurs expertises, et leurs attentes.Dans les prochaines semaines,, les former à la stratégie Destination France et aux attentes spécifiques des marchés domestiques et internationaux.Un autre module développé par Ty-win constitue le second étage de la fusée et permettraexplique Jean-Vincent Petit , fondateur de Ty-Win.