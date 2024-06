La destination France a-t-elle conquis les agences de voyages ? (Vidéo) 🔑

Faute d'éductour ou de formation pointue, les agences peuvent désormais s'appuyer sur un nouvel outil technologique développé par l'agence réceptive Fun Breizh, membre de France DMC Alliance. " Ty-Win, c'est un outil français pour vendre la France , a indiqué Patricia Linot lors de la table ronde des EDV.



Cette plateforme a l'avantage pour nous, producteurs, de pouvoir déposer nos offres et pour les distributeurs français et internationaux, de venir gratuitement chercher les offres packagées de séjours en France.



C'était l'outil qui manquait, parce que jusqu'à maintenant, on travaillait en B2B. Là , on ouvre un nouveau marché et, pour les agences, la plateforme permet d'aller chercher exactement les offres qui correspondent à leur clientèle d'individuels, de groupes ou encore d'entreprises ".



Des clientèles qui ont envie de découvrir les régions françaises différemment. " Nous avons les clés pour ouvrir des domaines particuliers qui ne sont pas ouverts au public , donne en exemple Patricia Linot. Ce sont des produits à forte valeur ajoutée qui étaient un peu inaccessibles aux agences de voyages avant, mais aujourd'hui, nous devons arriver à donner aux agents de voyages le réflexe d'aller chercher un réceptif pour vendre la Creuse ou l'Alsace, comme ils le feraient pour la Tanzanie ".



Quant à la marge, " sur la plateforme, chacun rentre son mark-up. Si l'agent de voyages a envie de faire une opération de promotion sur un séjour parce qu'il y a un événement, il peut. S'il veut mettre 30%, il met 30%. S'il veut mettre 10, il fait. C'est ultra flexible et sain ", ajoute Patricia Linot.