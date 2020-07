Les Guides Sud-Provence lancent une plateforme de réservation associative

Face à la crise, les Guides Sud-Provence ont décidé de lancer leur plateforme de réservation de visites guidées. L’objectif est de fournir du travail aux guides-conférenciers, de lutter contre l’ubérisation et de s’adresser à de nouveaux clients.



La plateforme ne regroupe que des guides-conférenciers titulaires d’une carte professionnelle "à la différence des plateformes free-tours qui comptent beaucoup de faux guides dans leur base de données" précise un communiqué de presse.



De plus, à la différence des plateformes commerciales, comme Airb’n’b ou Trip Advisor, la plateforme des Guides Sud-Provence est associative : elle ne prélève aucune commission sur les ventes du guide.



" Chaque guide gère en toute autonomie ses offres et travaille de façon collaborative avec les autres guides de l’Association, avec un calendrier très ouvert de façon à répondre au mieux aux attentes des clients " indique le communiqué de presse.