Les Halles Paul Bocuse, au cœur du Lyon gastronome

La tradition, c’est le stand de Thomas Vedrine (Cuisine du Sud), où l’on s’assoit pour déguster des grenouilles - il ne vend et ne cuisine que cela.



Ce sont les écaillers, comme la Maison Rousseau, où Jean-Louis Lemmens et sa femme Alexandra ont pris la relève au début des années 2000 de cette honorable famille, présente depuis quatre générations, plus ancien écailler de la place.



Les Halles, ce sont enfin des mœurs et il faut être initié pour les comprendre. « Du lundi au jeudi, nous avons la clientèle locale et les touristes. A partir du vendredi, arrivent les « extérieurs lyonnais ». Le samedi, tout le monde est là. Et le dimanche, c’est la foire d’empoigne, avec les politiques, les sportifs, les artistes. C’est l’endroit où il faut être ! », décrypte Claude Polidori.



Un dimanche pluvieux, plus de 1 000 personnes se bousculent aux tables des restaurants ou de dégustation.



« Pour les fêtes de fin d’année, je peux servir jusqu’à 500 couverts un dimanche midi. Et ce sont de fines gueules ici, pas question de leur faire gober n’importe quelle huître ! », assure avec force Jean-Louis Lemmens.