Les Îles Cook renforcent leur connectivité avec l'Australie

L’archipel des Îles Cook, composé de 15 îles, se distingue par ses paysages marins préservés et sa culture polynésienne.
Rarotonga séduit par ses décors naturels et sa vie locale, tandis qu’Aitutaki attire les voyageurs à la recherche de calme et de plages intérieures.
Dans le cadre du 60ᵉ anniversaire de son indépendance, l’archipel a engagé une nouvelle phase de développement de son accessibilité aérienne.
L’ouverture de nouvelles routes et l’augmentation des fréquences visent à rapprocher les Îles Cook de leurs principaux marchés, renforçant leur attractivité dans le Pacifique.
L'archipel des Iles Cook renforce ses liaisons aériennes
Jetstar reste la seule compagnie à proposer des vols directs vers l’archipel depuis Sydney et Brisbane, avec huit fréquences hebdomadaires.
Mais à partir de mai 2026, une nouvelle liaison Brisbane-Rarotonga sera opérée trois fois par semaine, en complément du vol Sydney-Rarotonga inauguré en juin 2023, portant l’offre à plus de 110 000 sièges annuels entre l’Australie et les Îles Cook.
Les connexions historiques avec la Polynésie française sont maintenues avec jusqu’à quatre vols hebdomadaires opérés par Air Tahiti et Air Rarotonga.
Depuis les États-Unis, Hawaiian Airlines assure une liaison hebdomadaire via Honolulu, tandis que la Nouvelle-Zélande reste un marché stratégique avec un minimum de dix vols hebdomadaires au départ d’Auckland, opérés par Air New Zealand et Jetstar.
Le Premier ministre Mark Brown a souligné que l’extension des liaisons aériennes constitue un soutien direct au tourisme, qui représente environ 75% du PIB national, tout en rappelant l’accueil réservé aux voyageurs par la population locale.
