Nouvelle-Zélande, Îles Cook : « Le voyage d’une vie »

Présentée comme « le voyage d’une vie », par Florence Ichkhan, chef de produit sur la zone Pacifique chez Asia, la Nouvelle-Zélande se situe à 19 000 km de la France. Un pays peu peuplé, 5 millions d’habitants, qui se divise en deux grandes îles : celle du Nord et celle du Sud.



Bien qu’elle ne concerne que 15% de la population, la culture maorie est omniprésente dans le pays. Une présence authentique, ancestrale qui fascine à plus d’un titre. On pense notamment au célèbre Haka rendu populaire par les joueurs de rugby All Blacks et qui occupe une place très importante dans la culture maorie.