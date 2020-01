Les Millennials sont-ils autant connectés en vacances qu'au bureau ?

Les clichés ont la peau dure et les remiser au placard n'est pas chose facile.Dans l'imaginaire collectif, un Millennial est une jeune personne soucieuse de son image, le téléphone est une extension directe de sa main et son passe-temps favoris étant de poster des photos sur les réseaux sociaux.Et bien détrompez-vous, cette nouvelle génération ultra-connectée sera comme vous à la recherche de lieu ou moment de déconnexion.Selon la dernière étude commandée et publiée par Hotels.com, Si aucune raison n'est avancée sur cette baisse de consultation, comme pourrait l'être une mauvaise connexion wi-fi, l