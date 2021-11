Les aéroports français pourraient perdre 65% de leur trafic en 2021

Pour les aéroports français, le bout du tunnel n’est pas encore en vu.



A l’occasion de son congrès annuel qui se tenait à Montrouge les 25 et 26 novembre 2021, l’Union des aéroports français (UAF) a dévoilé des chiffres de trafic en baisse de 43,2% sur le troisième trimestre 2021 par rapport à 2019. Et pour la fin d’année, alors que s’élève la 5e vague de Covid-19 et que le long-courrier n’a pas encore véritablement repris, les projections sont loins d’être optimistes.



« 2021 devrait être à l’image de 2020 : avec une chute de trafic comprise entre -60 et -65% après -67,3% l’année dernière. Et ce en dépit du rebond estival qui laisse néanmoins entrevoir des temps meilleurs » , se désole Thomas Juin, président de l’UAF.



L’UAF dénombre ainsi un peu plus de 35 millions de passagers au troisième trimestre 2021, contre 62 millions en 2019 et 20 millions en 2020. Sur le cumul des neuf premiers mois de l’année 2021, les aéroports français ont accueilli 57,7 millions de passagers, contre 57,4 en 2020 (+0,5%) et contre 163,2 millions de passagers en 2019 (-64,6%).