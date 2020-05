Les côtes Françaises pour la CROISIERE INAUGURALE INEDITE de Jules Verne

J-340 avant l’appareillage de la croisière inaugurale de Jules Verne depuis Le Havre. Un 1er mai 2021 symbolique qui sera sous l’égide de la fête et d’un itinéraire inédit, mettant en valeur la côte Atlantique Française et la péninsule ibérique alors que le navire met le cap sur Marseille, son second port d’attache en France.

Rédigé par Croisières Maritimes & Voyages le Lundi 25 Mai 2020

L'année 2021 sera aussi bien plus que la concrétisation de Croisières Maritimes & Voyages sur le marché Français. L’année marquera le renouveau du tourisme et de la (re)découverte des véritables plaisirs de la croisière : celui de la navigation, de la culture, de la gastronomie et d’une approche respectueuse des pays par la mer à bord d’un paquebot aux lignes légendaires.



L’occasion aussi pour Croisières Maritimes & Voyages de faire découvrir lors des différentes escales Françaises, Jules Verne, paquebot intime de seulement 546 passagers qui a tout d’un grand : de vastes espaces publics, des ponts extérieurs en teck et une ligne de liner d’autrefois, tout en offrant à ses hôtes le confort moderne qu’ils sont en droit d’exiger.



La clé de notre succès commun en 2021 est l’anticipation et nos équipes vous aident à transmettre à vos clients, notre passion : celle de la véritable croisière et du voyage maritime.



« Dans le sillage de Pythéas » Jules Verne propose un itinéraire inédit pour sa croisière inaugurale, longeant les côtes Françaises et la péninsule ibérique, comme l’a fait jadis l’explorateur grec Pythéas, entre 330 et 300 avant J.-C.

Après des escales passionnantes dans le golfe de Gascogne, en Espagne et au Portugal, Jules Verne passera les « colonnes d’Hercule » pour accoster à Gibraltar, puis dans la douceur des Baléares, à Palma de Majorque, avant d’atteindre « Massalia », ville fondée par Pythéas.





Croisière 16 jours / 15 nuits au départ du Havre le 1er mai 2021

Tarifs à partir de 2.049 euros par personne en cabine intérieure, taxes portuaires et frais de séjour inclus. Possibilité de réaliser la croisière en Le Havre / Bordeaux ou Bordeaux / Marseille – nous consulter (nombre de cabine limité).





Un moment avec Jules Verne Croisières Maritimes & Voyages a imaginé des événements lors des escales inaugurales françaises, qui au cours d'une demi-journée ou d'une nuit passée à bord, offre à vos clients l'occasion d'expérimenter l'ambiance et la gastronomie à bord de Jules Verne.



Voici une occasion idéale d’embarquer à bord pour un déjeuner de Gala ou une Soirée de Gala avec nuit à bord. Ces événements sont exclusivement disponibles lors de la Croisière Inaugurale « Dans le Sillage de Pythéas » en mai 2021.

Ville Date Evénements Le Havre Vendredi 30 avril 2021 Déjeuner de Gala

ou Dîner de Gala & nuit à bord Brest Lundi 3 mai 2021 Déjeuner de Gala Nantes Mardi 4 mai 2021 Déjeuner de Gala La Pallice (La Rochelle) Mercredi 5 mai 2021 Déjeuner de Gala Bordeaux Jeudi 6 mai 2021 Déjeuner de Gala

Tarif par personne :

• Dîner de Gala et nuit à bord : à partir de 119 € par personne en cabine intérieure



Pour toute information additionnelle et pour réserver des espaces groupes, veuillez contacter notre service par e-mail à

• Déjeuner de Gala : 59 € par personne• Dîner de Gala et nuit à bord : à partir de 119 € par personne en cabine intérieurePour toute information additionnelle et pour réserver des espaces groupes, veuillez contacter notre service par e-mail à groupes@cmv-croisieres.fr

Départs de proximité Offrir les plus belles destinations au départ des ports de France fait partie de l’ADN de Croisières Maritimes & Voyages depuis son lancement officiel en novembre 2019.



Nos deux ports d’attache, Le Havre & Marseille, sont facilement accessibles depuis toutes les régions de France, mais aussi de la Belgique et de la Suisse.



Nos 19 croisières 100% francophones de la programmation 2021/22 offre à vos clients l’Europe du Nord, la Baltique, la Méditerranée et la mer Noire ou encore les Canaries, sans oublier notre incroyable Tour du Monde de janvier 2022 en 123 nuits au départ de Marseille, sans les tracas du transport aérien et de longs voyages.

Pourquoi choisir Croisières Maritimes & Voyages ? Loin du tourisme de masse et des paquebots géants, Croisières Maritimes & Voyages accueille vos clients à bord de l’élégant Jules Verne à partir du 1er mai 2021.



Nous ne proposons pas à bord de toboggans aquatiques, de cirque en mer, de galeries marchandes démesurées, de mur d’escalade ou de patinoire, ni même de clubs enfants.



Notre objectif est de faire revivre la croisière traditionnelle en proposant à vos clients un véritable voyage maritime, une approche réelle des ports vers lesquels nous accostons, une immersion au plus proche des cultures et une ambiance à bord 100% francophone, intime et conviviale où qualité de service, de gastronomie et d’animations sont les maîtres-mots.



Nos points forts :



• Des croisières 100% francophones au départ du Havre et Marseille ;

• Un petit paquebot premium de 546 passagers et 280 membres d’équipage ;

• Une atmosphère traditionnelle et intimiste pour les amoureux des croisières ;

• Une gastronomie française élaborée et un service attentionné ;

• Des croisières réservées aux Adultes (adolescents à partir de 16 ans), et 4 départs « 3 Générations » réservés aux familles durant les vacances scolaires, sans restriction d’âge ;

• Des itinéraires plus longs que la moyenne (12,2 nuits) ;

• Le premier Tour du Monde 100% francophone en 124 jours / 123 nuits le 8 janvier 2022



