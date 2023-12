Les dîners préhistoriques reviennent à la Grotte Cosquer

Quel plaisir d’ouvrir à nouveau notre réplique à trois dîners préhistoriques imaginés avec notre partenaire Marseille Provence Gastronomie, en collaboration avec des membres de notre équipe, passionnés par la préhistoire et animés par la mission de transmission des savoirs … et des saveurs ! Notre réplique de la grotte Cosquer accueillera en son antre trois banquets différents, précédés par une conférence donnée par Gabriel Beraha, archéologue préhistorien et membre de Cosquer Méditerranée afin de donner des clefs de compréhension et de contextualisation aux convives pour nourrir corps et esprit. Quel délice également de retrouver Emmanuel Perrodin aux commandes de cette seconde édition, qui tentera par ses créations et assemblages de nous faire voyager 30 000 ans en arrière, dans une atmosphère et une scénographie revisitée. L’édition 2023 fut un succès auprès des curieux venus se frotter à un passé culinaire fort lointain, je suis certain que cette nouvelle édition augmentée d’une conférence et d’une visite de la grotte le sera tout autant !

Pour cette, deux nouveaux talents rejoignent l'aventure : Fabien Rugi, poissonnier et propriétaire de La Boite à Sardine à Marseille, et Noëlle Michel, ingénieure, traductrice et auteure de "Demain les Ombres" aux éditions Le Bruit du Monde.Ils créeront un récit préhistorique à travers leurs plats, s'appuyant sur leur travail, leurs explorations et leur créativité. De plus,, passionnés de fermentation, présenteront leur version de la bière originelle pour ces dîners. Enfin,de la célèbre Maison Ferroni reconstituera pour l'occasion le premier alcool préhistorique connu. L'immersion dans le passé, il y a 30 000 ans, se manifestera jusqu'au dressage des tables, avec des couverts et des assiettes en terre cuite.Cette expérience soulève: Existe-t-il une cuisine préhistorique ? Quel rôle l'alimentation jouait-elle dans notre histoire lointaine ? Quel était le rôle du feu ? Que reste-t-il de ces pratiques ancestrales ? Que peuvent encore nous apprendre aujourd'hui nos ancêtres lointains ? Autant de questions que les convives seront invités à explorer et à démêler par le goût lors de cette deuxième édition des Dîners Préhistoriques.” s’est exprimé Frédéric Prades , Directeur de Cosquer Méditerranée.