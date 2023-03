Les grands espaces de l'Ontario

À environ 4 heures de route de Toronto, découvrez un paysage sauvage et intact si inspirant qu'un célèbre groupe d'artistes canadiens, le Groupe des Sept, a demandé qu'il soit officiellement préservé : le Parc provincial Killarney . Cette vaste région de la rive nord de la baie Georgienne s'enorgueillit de crêtes de quartz rose étincelantes depuis lesquelles on profite d’une vue panoramique sur ses 50 lacs cristallins si clairs qu'on peut en voir le fond.Profitez des sentiers sauvages de l'arrière-pays et des vues époustouflantes sur le lac George, dignes d'Instagram ! Séjournez au magnifique Killarney Mountain Lodge , authentique chalet en bord de lac récemment rénové, ou optez pour le charmant Sportsman’s Inn au cœur du village.Les amis des animaux ne seront pas déçus : plus de 100 espèces d'oiseaux, des cerfs, des ours noirs, des élans, des lynx, des castors, des loups et des martres peuplent le parc qui se trouve dans l'écorégion de la forêt boréale de l'Est.Tout près de la côte se trouve l’ île Manitoulin , la plus grande île d'eau douce du monde connue en langue ojibwé sous le nom « d’île aux esprits". Territoire non cédé de six communautés des Premières Nations, l'île possède une culture et une histoire autochtones riches. L'île est accessible de fin mai à début octobre par le ferry quotidien MS Chi-Cheemaun , et toute l'année par le pont tournant de Little Current.Séjourner sur l'île Manitoulin, c’est aller à la rencontre de la culture autochtone de l'île pour découvrir l'histoire et les traditions locales ; On vous conseille une visite guidée en canoë, une marche spirituelle, ou d’assister à un pow-wow de juin à début septembre. Grimpez jusqu'aux chutes du voile de la mariée et admirez la chute d'eau de 11 mètres. Promenez-vous près de Cup and Saucer Trail et admirez ses formations rocheuses éponymes. À Gore Bay, suivez le Billings Connections Trail , un parcours lumineux (en français, en ojibway et en anglais) qui retrace l'histoire et la culture francophones et autochtones de la région, ainsi que les liens entre ces communautés. Vous pouvez vous reposer à l’ Hotel Manitoulin and Conference Centre , pensé et géré par des Autochtones, qui est situé sur le chenal nord du lac Huron à Little Current.