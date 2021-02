Les îles Paul Ricard recrutent plus de 300 saisonniers

Les îles Paul Ricard recrutent pour la saison 2021. Plus de 300 postes sont à pourvoir. Les saisonniers sont invités à postuler pour des contrats de 4 à 9 mois.



Situées à quelques minutes en bateau de la côte varoise, les îles Paul Ricard regroupent l'île des Embiez et l'île de Bendor.



Ces deux îles recherchent des saisonniers principalement dans le domaine de l'hôtellerie (réception, entretien) et de la restauration (salle et cuisine) mais pas que !



Des emplois de marins, agents portuaire, hôte / hôtesse d'accueil, jardin, technique, sont également disponibles. Les profils recherchés varient selon les postes : expérimenté(e), débutant(e), apprenant, diplômé(e) ou non.