Les mystères du Mont Saint-Michel et d'Avranches

► Vendredi :

Arrivée à votre hôtel-restaurant de charme*** au centre d’Avranches. Vous souhaitez vous initiez à la généalogie ? ou aller plus loin dans vos recherches ?



Trois niveaux : débutant, intermédiaire, expert. Coralie, généalogiste professionnelle vous accompagnera lors d’ateliers personnalisés sur les 3 jours. Vous êtes accompagnant ? Souhaitez venir avec vos enfants : un panel de possibilités pour vous ressourcer et vous divertir !



Découverte du Scriptorial d’Avranches et des manuscrits originaux du Mont Saint-Michel. Jeu pour les jeunes visiteurs. Puis temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel, suite des ateliers jusqu’au dîner.



► Samedi :

Visite guidée de l’Abbaye du Mont Saint-Michel, déjeuner et temps libre. L’après-midi, balade dans la Baie encadrée par un guide certifié. En soirée, après le dîner découvrez l’enluminure avec Astrid, et repartez avec votre création !



► Dimanche :

Conférence de Coralie suivie du déjeuner. Puis fin du séjour en beauté au Jardin remarquable des Plantes d’Avranches.