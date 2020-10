Les tests antigéniques, une solution à la crise du tourisme ?

Les EDV et J.-F. Rial demandent leur mise en place dans les aéroports

Face à la pandémie de Covid-19 qui continue de sévir et aux difficultés pour les voyageurs d'obtenir à temps les résultats de leur test PCR, les professionnels du tourisme sont de plus en plus nombreux à réclamer la mise en place de tests antigéniques rapides, réalisés dans les aéroports, et dont le résultat est connu dans les 30 minutes.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 12 Octobre 2020

Lu 212 fois