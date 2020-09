MSC Croisières ouvre la voie à la reprise des croisières en Europe

Il faut dire que la compagnie a travaillé d'arrache-pied pour "blinder" son protocole sanitaire.



" Nous savons très bien ce qu'il s'est passé au début de l'épidémie de Covid- 19 à bord du Diamond Princess, mais cela ne peut plus arriver avec les nouveaux process. Même si nous avons un cas à bord, le passager sera isolé et débarqué au premier port, et ceci est déjà prévu avec les autorités de toutes les escales que nous allons fréquenter.



D'ailleurs, sur les trois premières croisières effectuées, il n'y a eu aucun cas de contamination à bord , poursuit Patrick Pourbaix. Aujourd'hui, la croisière est le produit le plus safe pour partir en vacances. C'est une affirmation forte, mais je l'ai testé moi-même et j'assume mes propos ".



Le filtrage démarre bien avant de monter sur le Grandiosa. " Nous n'accueillons à bord que des passagers provenant de l'Espace Schengen , explique Patrick Pourbaix. Et les nationalités figurant sur la liste des pays à haut risque (basée sur les directives données par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ndlr) doivent effectuer un test RT-PCR par écouvillon dans les 72 heures avant le départ du navire, soit le jeudi après-midi, pour un départ le dimanche de Gênes. C'est le cas pour la France et la Belgique ", précise-t-il.



A ce protocole s'ajoute un second test de dépistage de la Covid-19, antigène celui-ci, dans le terminal de croisière, dont le résultat est connu dans l'heure.



S'il se révèle positif, le passager devra effectuer un nouveau test PCR. " Dans tous les cas, s'il y a une suspicion de Covid sur un passager, il se verra refuser l'accès à bord , poursuit Patrick Pourbaix. Sur les trois premières croisières, nous avons eu quelques cas" .



Les passagers devront également remplir un questionnaire de santé et leur température sera prise deux fois, dans le terminal puis avant de monter à bord.