Les visites de Montmartre en chansons reprennent au printemps

Parisienne depuis une dizaine d’années, Anne-Sophie Guerrier vit à Montmartre et se balade souvent dans ces rues encore empreintes de l’esprit d’antan.Amoureuse de ce quartier et de la chanson française, elle a conçu cette visite guidée inédite en chansons. Chanteuse professionnelle, Anne-Sophie interprète les classiques sur la Butte quand on ne la retrouve pas dans les couloirs du métro.Sur sa colline, le petit village de Montmartre attire autant pour son cadre bucolique que pour son esprit bohème. Au-delà de l’inévitable exploitation touristique de certains lieux de passage, Montmartre reste singulière, typique, inclassable et pittoresque avec ses moulins, ses vignes et son emblématique basilique...Elle garde l’esprit joueur, moqueur et espiègle d’antan dans les nombreux bistros et cabarets qui animent encore le quartier, tels que l'iconique Maison Rose, le mythique cabaret Au Lapin Agile, l'ancienne guinguette du Moulin de la Galette mais aussi le Mur des "je t'aime", le rendez-vous des amoureux du monde entier.