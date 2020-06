Liste Noire des Compagnies aériennes : attention à la responsabilité du professionnel du voyage

Champ d’application



Les dispositions du chapitre s’appliquent au transport aérien de passagers lorsque le transport débute dans un aéroport situé au sein de l’Union Européenne, de la Suisse, de la Norvège et de l’Islande.



Ce qui sous-entend que le passager décolle pour son premier vol d'un aéroport européen. Le règlement s’applique pour tous les segments d’un tel billet et notamment pour les segments suivants :



• Le vol est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre (exemple : un vol Lyon Tunis)



• Le vol est à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre. (exemple : un vol Le Caire Paris faisant partie d’un billet avec commencement du voyage par exemple à Rome)



• Le vol est au départ d’un état tiers et à destination d’un tel état. (exemple : un vol New York Montréal dans le cadre d’un billet Bruxelles Montréal via New York).



Le chapitre s’applique à TOUS les vols qu’ils soient réguliers, low cost ou charter.