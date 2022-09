Appli mobile TourMaG



Littlebig Road lance l'Application Digital Roadbook Communiqué de presse

Le carnet de voyage se digitalise avec Littlebig Road. Littlebig Road, leader depuis 20 ans dans l’édition de carnets de voyage personnalisés pour les clients de plus de 250 agences de voyages et tour-opérateurs, lance une toute nouvelle offre innovante à destination des professionnels du tourisme.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 13 Septembre 2022

Conçu comme une boîte à outils digitale offrant des services pratiques, le Digital Roadbook modernise l’expérience du voyageur avec un carnet de voyage digital 100% personnalisé, accessible sur tous les smartphones : cartographie jour par jour avec utilisation du GPS offline Google Maps, localisation des hôtels, accès à des milliers de points d’intérêts touristiques, informations pratiques sur le pays visité, contacts d’urgence, etc. L’application Digital Roadbook, disponible sur Apple et Android, révolutionne le monde des applications du tourisme.





Arnaud Vérin, Directeur Associé de Littlebig Road, explique ce tournant chez Littlebig Road : « Lors de la pandémie, nous avons profité de l’arrêt total de production pour réaliser notre transformation digitale en développant l’Appli Digital Roadbook et offrir à nos clients BtoB un formidable outil, moderne et dynamique.





En quelques mois, nous avons reçu plus de 1000 commandes et les retours sont très prometteurs. Notre mission est d’offrir à tous les professionnels du tourisme une solution digitale moderne qui va aider leurs clients à vivre une expérience enrichie de leur voyage A la Carte. »



Loreline Branswick, Responsable Marketing chez Visiteurs témoigne : « La digitalisation du carnet de voyage est un sujet délicat car c’est le seul support tangible du produit acheté par le client. Mais grâce à la nouvelle application de Littlebig Road, la transition est idéale.



Elle nous a convaincu rapidement car elle apporte un contenu important et dynamique à nos clients qui peuvent préparer en amont (ou à la dernière minute !) leur voyage en sélectionnant leurs envies parmi des milliers de points d’intérêts. Ils voient en un clin d’œil leur itinéraire sur une carte, les hôtels, les dates de voyages, les stations de location de voiture...



C’est très visuel et elle simplifie le voyage des clients en autotours.

Nous laissons toujours le choix aux clients entre la version papier et l’application. Mais certains ont rapidement fait le choix : les premiers vont la tester en septembre. Nous avons hâte d’avoir leurs retours ! »

Littlebig Road présent sur IFTM Top Resa Toute l’équipe de Littlebig Road sera présente du 20 au 22 septembre prochain à IFTM Top Résa aux côtés de l’Office du Tourisme des USA (n° stand H1 N 04) pour présenter son application innovante aux agents de voyages et tour-opérateurs présents sur le salon.

