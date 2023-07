Location de voiture : coup de frein sur la hausse des tarifs ?

Le rapport Ground Monitor 2023-24 prévoit une augmentation de 5% des tarifs de location de voiture aux États-Unis et au Canada d’ici mars 2024, en raison d’une demande forte et croissante (en grande partie due aux voyages loisirs).



En Amérique latine, les clients en Argentine et au Brésil peuvent s’attendre à une hausse des prix de 5,5 à 6% au cours de la même période. Des prévisions nettement inférieures au Chili (1%) et au Mexique (0%).



Les tarifs de location de voiture devraient également augmenter en Europe dans de nombreuses destinations d’affaires importantes, allant de 5% en France jusqu’ à 6,5% au Royaume-Uni et à 7% en Allemagne.



Les pays nordiques et le Benelux devraient connaître des hausses moins importantes, de 1% et 3% respectivement. Le rapport prévoit une hausse de 2% pour l’Australie, mais précise que les prix varieront fortement à travers le pays, en raison de la logistique et de l’offre restreinte qui font grimper les prix dans les régions reculées.