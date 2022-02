Louvre Hotels : la marque Kyriad Direct débarque en Espagne

- le Kyriad Direct Haro : cet hôtel de 51 chambres dans les vignes de la région de La Alta Rioja bénéficie d’un pôle dynamique et économique florissant, s’adresse à la fois à une clientèle d’affaires et de loisirs.



- le Kyriad Direct Irun : cet hôtel de 54 chambres se situe à proximité de San Sebastien, près de la frontière française. La localisation est stratégique avec la proximité de l’aéroport et le fait que San Sebastien se trouve sur l'une des principales routes utilisées pour se rendre au Portugal et au sud de l'Espagne.