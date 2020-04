Lufthansa Group prolonge ses rapatriements jusqu'au 3 mai 2020

En raison de la persistance des restrictions de voyage, Lufthansa a décidé de prolonger son programme de vols de rapatriement, qui devait initialement se dérouler jusqu'au 19 avril, jusqu'au 3 mai.



Cela signifie également que tous les vols restants de l'horaire initial entre le 25 avril et le 3 mai seront annulés. Les vols qui devaient être effectués jusqu'au 24 avril ont d’ores et déjà été annulés. À partir du 2 avril, les modifications seront mises en œuvre successivement et les passagers concernés seront informés de ces changements précise le transporteur dans un communiqué de presse.



Lufthansa continuera donc à offrir un service pour répondre aux besoins urgents. Au total, 18 vols long-courriers hebdomadaires sont prévus : trois fois par semaine chacun, de Francfort à Newark et Chicago (tous deux aux États-Unis), Montréal (Canada), Sao Paulo (Brésil), Bangkok (Thaïlande) et Tokyo (Japon). Les vols à destination de Johannesburg (Afrique du Sud) ont dû être interrompus avant le 16 avril en raison de la réglementation officielle. En outre, la compagnie aérienne propose toujours une cinquantaine de liaisons quotidiennes depuis ses hubs de Francfort et de Munich vers les villes les plus importantes d'Allemagne et d'Europe.



À l'avenir, SWISS proposera également trois vols long-courriers hebdomadaires à destination de Newark (États-Unis) au départ de Zurich et de Genève, en plus d'un horaire court et moyen-courrier sensiblement réduit, axé sur certaines villes européennes.