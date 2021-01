Lufthansa et SWISS proposent des vols vers l'Australie via Singapour

Lufthansa et SWISS renforcent leur desserte de l'Australie, depuis le 4 janvier 2021, le transit se faisant par l’aéroport international Changi de Singapour.



Les deux compagnies, avec leur partenaire Singapore Airlines, proposent actuellement plus de 10 vols hebdomadaires au départ de Francfort ou de Zurich vers Singapour.



De là, les passagers peuvent prendre une correspondance avec Singapore Airlines vers Sydney, Melbourne, Brisbane, Darwin et Perth.



" Il est également possible de se rendre en Australie en passant par le Japon et, de là, avec notre partenaire All Nippon Airways ", ajoute Heiko Brix, chef de Lufthansa Group pour l'Asie du Sud-Est dans un communiqué.