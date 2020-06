Lyon City Tour reprend du service et souffle ses 15 bougies

Cette reprise se fait juste à temps pour souffler ses 15 bougies : 15 ans de découvertes à bord des bus à impériale et tram, 15 ans de partage d’une passion pour Lyon, mais aussi de succès et de développement.Fondée en 2005 par, son actuel dirigeant, Lyon City Tour affiche un chiffre d’affaires 2019 de 1500K€, en augmentation de 19% par rapport à l’année 2018.85 % de ce CA porte sur l’activité BtoC, et 15% sur le BtoB. En effet, Lyon City Tour déploie également son savoir-faire auprès des entreprises qui souhaitent offrir à leurs collaborateurs ou clients, un moment hors du temps, pour (re)découvrir Lyon sous un autre angle... à 4 mètres de hauteur !Forte de son succès,, où 2 bus circulent désormais.Pour le grand public, un nouvel espace boutique a ouvert ses portes dans la rue Paul Chenavard, pour permettre aux visiteurs de s’informer sur l’offre, mais aussi de repartir avec un souvenir de Lyon et sa Région.La réouverture de la boutique est également prévue le 5 juin., Lyon City Tour est l’un des acteurs majeurs du tourisme à Lyon.Parfaitement conscient des enjeux sanitaires actuels, l’équipe de Lyon City Tour met en place toutes les précautions d’hygiène nécessaires à la sécurité des visiteurs.