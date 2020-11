MIM Hotels : un 4e hôtel pour Lionel Messi

MIM Hotels, la chaîne hôtelière du footballeur argentin Lionel Messi gérée par le Majestic Hotel Group, ouvrira dès le 4 décembre prochain un quatrième hôtel : le MiM Baqueira en Espagne.



Ce 4 étoiles supérieur est situé dans la station de ski pyrénéenne de Baqueira Beret, au pied de la piste et à proximité du téléphérique, c bénéficie d'une atmosphère montagnarde privilégiée au cœur du Val de Ruda, encadré par le magnifique Val d'Aran en Espagne.



Le MiM Baqueira comporte 141 chambres, dont des suites duplex et des junior suites destinées aux séjours en famille ou entre amis jusqu’à 5 personnes.



L'établissement dispose également de 3 restaurants et bars ainsi que d'un spa : le MiM SPA. Ce dernier compte un circuit d'hydrothérapie complet, une piscine intérieure, un jacuzzi extérieur chauffé ainsi qu’un centre de bien-être.



L'hôtel dispose également de salles d’événements et de réunions, d’une salle de sport et d’un parking, et propose des services de guides de haute montagne et de location de matériel de ski.