MSC Croisières dévoile ses forfaits « Vols & Croisière » en Méditerranée orientale pour la saison été 2024

À partir du mois de mai et jusqu’en octobre 2024, MSC Croisières propose des vacances d’été sereines avec le forfait “Vols & Croisière” en Méditerranée orientale au départ de Civitavecchia (Rome) ou du Pirée (Athènes) pour découvrir les trésors et les plages d’Italie, de Grèce et de Turquie.



Lundi 29 Avril 2024

Vols, transferts et croisière sont inclus dans un seul et même forfait. Pensés pour offrir une expérience de voyage fluide et sans stress, les forfaits "Vols & Croisière" offrent une solution tout-en-un. D’une réservation intuitive aux horaires de vols les plus adaptés, en passant par les transferts inclus et l'assistance de nos experts, MSC Croisières s’engage à faire en sorte que les vacances en croisière se déroulent en toute sérénité.



Parmi les destinations visitées, les passagers auront l’opportunité de découvrir des îles des Cyclades grecques parmi les plus célèbres : Corfou, Mykonos ou Santorin. Reconnues pour leurs paysages à couper le souffle, ce sont des îles propices à la fête et à la découverte de cette architecture si particulière des maisons au dôme bleu.



Itinéraires avec forfaits « Vols & Croisière » à destination de la Méditerranée orientale ● Croisières de 7 nuits à bord de MSC Divina au départ de Civitavecchia (Rome) avec escales à Santorin, Mykonos (Grèce), Izmir (Turquie) et Naples (Italie). Prix dès 1 029 € par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus, vols aller-retour Paris-Rome et transferts inclus.



● Croisières de 7 nuits à bord de MSC Opera au départ du Pirée (Athènes) avec escales à Santorin, Katakolon, Corfou et Argostoli (Grèce), et Bari (Italie). Prix dès 1 079 € par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus, vols aller-retour Paris-Athènes et transferts inclus.



Tous les forfaits "Vols & Croisière" comprennent :

● transferts de l'aéroport au navire et vice versa,

● assistance aéroports,

● taxes aéroportuaires,

● réorganisation du voyage en cas de retard de vol.



Pour toute information complémentaire sur les forfaits « Vols & Croisières », rendez-vous sur

www.msccroisieres.fr

www.mscbook.fr





