MSC Croisières : est-ce vraiment le moment de tirer sur l’ambulance ?

Enfin, on sait que beaucoup d’agences ne survivent que grâce à l’argent des acomptes qui permet de régler le BSP et de tenir jusqu’à la prochaine échéance. Le manque chronique de fonds propres des entreprises françaises est particulièrement flagrant chez beaucoup de distributeurs.



Et leur fragilisation face à un nouveau confinement de 4 semaines minimum qui se traduira par une nouvelle fermeture d’agences, n’augure pas de lendemains qui chantent.



Sur le fond et au vu de cette situation, le coup de gueule et les menaces de Patrick Pourbaix ne sont pas infondés. Pour autant, ils ne changeront pas structurellement le système. Tout au plus peuvent-ils faire bouger les lignes dans le contexte actuel.



Car il ne faut pas oublier que chez les voyagistes chacun prêche pour sa paroisse. La compétition et le manque de cohésion de leur action les poussent à négocier de gré à gré avec ces mêmes Réseaux qu’ils vilipendent.



Ce qui plombe évidemment d’avance ce type de revendication, devenue une sorte de serpent de mer, que l’on ressort comme un épouvantail par temps de disette pour aussitôt l’enfouir dès que le “blé” germe et les fruits passent la promesse des fleurs...



Bref, on se renvoie la balle depuis des années par presse interposée, sans chercher à trouver des solutions. Chacune des parties campe sur ses positions et... c’est reparti pour un tour !



Bien entendu, la gravité exceptionnelle de cette crise pourrait être de nature à changer les points de vue et les comportements, mais je n’y crois pas un instant.



En revanche, sur la forme, on peut regretter juste que MSC Cruises choisisse de tirer sur l’ambulance au moment où les agences en réanimation commencent à engorger les couloirs des Tribunaux de commerce...