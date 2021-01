Marc Thépot, élu Président de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille

Depuis 2015, il est de nouveau actif à Marseille, et on lui doit notamment l’implantation de la chaîne hôtelière espagnole NH avec l’ouverture du Nhow Palm Beach qui, par son design et sa stratégie redynamise cet hôtel mythique de Marseille.



Marc est un maillon fort du Tourisme, issu de la Société Civile et délégué par l’UMIH , qui pourra apporter à Marseille une ouverture vers l’international qu’il connait bien.



Il a joué un grand rôle dans la dynamique hôtelière de certains pays mais aussi, grâce à son réseau relationnel, il saura faire bénéficier Marseille d’opportunités de développement économique.



« Avec la ville et la métropole, les représentants de tous les professionnels du secteur et les équipes de l’Office, je saurai fédérer, consulter, impliquer tous ceux qui œuvrent au développement du Tourisme dans cette ville !



Nous savons tous le poids considérable du Tourisme à Marseille pour notre économie locale (5 millions de Touristes en 2019 dont près de 1,8 millions de croisiéristes, 1,5 milliard d’euros de retombées économiques, 18 000 emplois , 9000 chambres etc ..) et tous ensemble nous bâtirons un plan de relance pour sortir de cette crise et conforter l’attractivité de Marseille. »