Maroc : l’impact de la crise estimé à plus de 48 Milliards de Dirhams (450 Mie)

Avec l’arrêt pur et simple de tous les vols internationaux, les hôtels se vident et certains hôteliers risquent carrément de mettre la clefs sous la porte, souligne notre confrère marocain.



Les autres opérateurs du secteur, agents de voyages, guides, transporteurs vivent la même situation.



La Confédération Nationale du Tourisme (CNT) est montée au créneau et a établi une estimation des pertes occasionnées et à proposé une batterie de mesures à même d’accompagner cette crise sans précédent.



Elle propose de mettre en place une batterie de mesures :



- Déclaration de la crise sanitaire Covid-19 comme Cas de Force Majeure.



- Un report/suppression des charges sociales (CNSS/CIMR..) avec maintien des droits des salariés : toutes les entreprises confrontées à des difficultés devront pouvoir demander ce report, à travers un processus fluide, efficace et rapide.