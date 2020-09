Maroc : les pros français demandent des tests à l'arrivée pour assurer les voyages à la Toussaint

reprise des vols et ouverture des frontières en demi teinte...

Peu à peu, le gouvernement marocain lâche du lest. Depuis la semaine dernière, les ressortissants étrangers non soumis à la formalité du visa au Maroc et disposant d’une réservation confirmée d’un hôtel ou d’une invitation de la part d’une entreprise au Maroc peuvent accéder au territoire marocain. Adel El Fakir, directeur général de l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) était présent ce mardi 15 septembre 2020 à l'assemblée générale des EDV pour parler de ce sujet.

Le gouvernement marocain, tout en poursuivant sa lutte contre la propagation de la Covid 19, permet à nouveau de se rendre sur son territoire.



Sont ainsi autorisés à se rendre dans le royaume chérifien les citoyens marocains, quelle que soit leur situation, ainsi que les citoyens français ayant le statut de résidents au Maroc.



Les membres de la famille immédiate (conjoint-e-s et enfants) de citoyens marocains et de Français résidents au Maroc, quelle que soit leur nationalité, sont également concernés, moyennant la présentation d’une attestation qui leur sera délivrée par le Consulat du Maroc en France, proche de leur lieu de résidence (justificatifs à présenter au consulat : copie de la carte de résident du membre de la famille et document justifiant le lien de parenté).

Flixbus veut être le 1er opérateur à posséder des lignes sur 4 continents Depuis le 6 septembre, les citoyens étrangers se rendant au Maroc pour une mission officielle ou auprès d’une entreprise privée, ont également accès au territoire, à condition de présenter une copie de la pièce justificative fournie par l’établissement qui les a invités.



Cette pièce justificative devra être cachetée par l’entreprise et signée par un responsable avec toutes les informations concernant le voyageur (numéro de passeport, RC, objet de la visite, lieu d’hébergement, etc.).



Enfin, les citoyens étrangers non soumis aux formalités de visa, qui disposent d’une réservation confirmée dans un établissement hôtelier, sont désormais également autorisés à se déplacer au Maroc.



Rappelons que toutes les personnes voyageant vers le Maroc doivent présenter à l’embarquement un test PCR b[négatif de moins de 48 heures ainsi qu’un test sérologique.

Un appel lancé par les pros du tourisme français Pour René-Marc Chikli, Président du SETO cette ouverture est " une brèche " qui ne suffira pas pour faire revenir les voyageurs au Maroc.



" Il faut que vous adoptiez les mêmes mesures que vos concurrents " a t-il lancé à Adel El Fakir, directeur général de l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) présent à l'Assemblée Générale des EDV à Paris ce mardi 15 septembre 2020.



" La République Dominicaine effectue des tests à l'arrivée. Nous allons mettre en place un travail lobbying avec les EDV pour obtenir des tests à l'aéroport sinon nous n'aurons pas le Maroc pour la Toussaint, et si nous n'avons pas le Maroc à la Toussaint nous pourrons difficilement l'avoir pour l'hiver " poursuivi le président du SETO.



Adel El Fakir semble avoir entendu le message des professionnels du tourisme français. Il rappelle que la France est le 1er marché touristique du pays : " La "brèche" que nous avons actuellement n'est pas à même de faire travailler les producteurs.



J'ai eu l'occasion de rencontrer aussi quelques partenaires à Paris. J'ai bien compris la situation et je pense que j'ai en main les arguments pour influencer les décisions. Derrière pour le Maroc ce sont 500 000 emplois directs qui sont concernés. C'est important de reprendre, le Maroc à besoin de vous, je repars tout à l'heure et mon seul objectif est de travailler ce point là."

Revoir en vidéo le passage avec Adel El Fakir à 1:24:00

https://www.facebook.com/watch/live/?v=320613315677060&ref=watch_permalink

