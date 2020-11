Marriott Int. lance un programme spécial pour les PME

Marriott International a mis en place « Marriott Bonvoy Business Ready », un nouveau programme conçu spécifiquement pour les déplacements professionnels des petites et moyennes entreprises (PME) au sein des régions Europe, Moyen-Orient et Afrique.



La nouvelle plateforme comprend :

- Une réduction de 8% sur les tarifs standards, petit-déjeuner compris, valable 7 jours / 7

- Un bonus d’identification Marriott Bonvoy de 2 500 points pour le premier séjour payé (pour les nouveaux membres uniquement)

- Aucun prépaiement requis

- Une page d’accueil et des processus dédiés

- Un accès au tableau de bord de suivi et de reporting de l’entreprise

- Un accès aux promotions de groupe et de restauration EMEA via Marriott Bonvoy Event

- Un accès aux avantages Marriott Bonvoy tels que le check-in mobile, check-out tarif, connexion Wi-Fi améliorée ou encore sur-classsement de chambre.