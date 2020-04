Marseille : la municipalité va soutenir le tourisme à hauteur de 2 millions d'euros

Ces nouvelles initiatives s’ajoutent aux dispositifs déjà mis en place par la Ville de Marseille depuis le début du confinement :



- participation à hauteur de 2 millions d'euros en faveur du Fonds territorial et solidaire pour TPE et PME, initié par le Département des Bouches-du-Rhône;



- dégrèvement de la taxe de séjour pour les professionnels de l’hôtellerie, de la taxe d’occupation de l’espace public et sur la publicité ; - prise en charge de l’inscription à la plateforme « Mon commerce, ma ville » lancée par la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence.



Deux objectifs : informer la population sur les commerces et services de proximité autorisés à ouvrir, et permettre aux commerçants, artisans et producteurs locaux de se faire répertorier.



Unis en faveur de l’économie locale, la Ville de Marseille et ses partenaires se mobilisent afin de soutenir l’attractivité de la deuxième ville de France face aux conséquences de la crise sanitaire et ainsi, sauvegarder les emplois.