Martinique : "La transat Jacques Vabre sera l'amorce de la haute saison" (Vidéo)

La Martinique était présente en force sur l'IFTM Top Resa

Après avoir connu une situation sanitaire tendue, et un confinement les professionnels du tourisme martiniquais veulent regarder devant. Leurs yeux sont tournés vers la haute saison à venir. Et en guise d'amorce, ils misent sur la transat Jacques Vabre qui reliera le Havre à la Martinique et le Raid des Alizés. Les signaux positifs sont là : les réservations commencent à frémir et les compagnies aériennes ont prévu 20% de capacités supplémentaires à partir de décembre par rapport à 2019.

Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 7 Octobre 2021

Lu 725 fois