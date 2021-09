Webinaire Corsair - Nouvelle collection Automne Hiver 21/22 - 28 septembre 2021

Compagnie aérienne française régulière long courrier, Corsair emploie 970 collaborateurs. Elle transporte 1,2 million de passagers par an. Corsair opère des vols réguliers vers les Caraïbes (Guadeloupe et Martinique), l'océan Indien (La Réunion, l'île Maurice, Mayotte), l'Afrique (Côte d'Ivoire) et le Canada (Montréal) et Punta Cana à partir du 11 décembre 2021.



Ouverture des liaisons au départ de la province :

- Lyon et Marseille vers La Réunion et Mayotte depuis le 21 juin 2021.

- Paris-Orly / Maurice à partir du 22 octobre et Lyon / Marseille / La Réunion /Maurice à partir du 23 octobre.

- Nantes / Fort-de-France à compter du 16 décembre 2021.

- Bordeaux / Pointe à Pitre à compter du 19 décembre 2021.

- Lyon / Pointe à Pitre à compter du 21 décembre 2021.