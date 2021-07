Martinique - Métropole : retour des motifs impérieux pour les non vaccinés dès le 21 juillet

"Seuls 16% des plus de 20 ans ont un schéma vaccinal complet en Martinique contre 43% pour la moyenne nationale"

vaccinez-vous !"

Dans une vidéo publiée le 14 juillet, Sébastien Lecornu, Ministre des Outre-mer a annoncé le retour des motifs impérieux pour les déplacements entre la Martinique et la Métropole pour les personnes non vaccinées dès le 21 juillet.Déjà les motifs impérieux avaient été rétablis pour les personnes non vaccinées entre la Martinique et la Guadeloupe.La situation sanitaire s'est dégradée en Martinique. Le taux d'incidence a progressé de 124% en 7 jours pour atteindre 250 cas pour 100 000 habitants. Le taus de positivité a lui aussi augmenté passant de 6 à 10% sur la même période.L'Etat d'Urgence sanitaire a été déclaré en Martinique et à la Réunion, et un couvre feu a été mis en place en Martinique de 21h à 5h. Le Ministre déplore la lenteur de la campagne de vaccination dans les territoires d'Outre-merprécise t-il tout en lançant un appel : "