Martinique : rénovation en vue pour le Club Med Les Boucaniers

Dans le cadre du programme « Happy to Care », des travaux sont également envisagés pour améliorer la performance énergétique du Resort et le confort thermique.



Club Med vise également l’obtention de la certification BREEAM, une certification internationale d’écoconstruction et d’éco-gestion.



Ces travaux, qui se dérouleront par phases successives, avec un objectif de livraison finale en novembre 2024, représenteraient un investissement total d’environ 37 millions d’euros.



Ils s’inscrivent "dans le cadre d’un partenariat durable avec les acteurs institutionnels et économique de la Martinique, et il ne pourrait voir le jour sans le soutien et l’implication de Yan Monplaisir et de la Caisse des Dépôts ", précise un communiqué de presse.