Méditerranée : "La crise nous oblige à repenser le modèle économique du tourisme..."

Pour accélérer la reprise, il est nécessaire de renforcer les mesures de relance et de fournir des incitations financières en faveur de l'investissement et de l'exploitation du tourisme ainsi que de la préparation de l'avenir.



Proposer des incitations au maintien de l'emploi, soutenir les PME et les différentes couches sectorielles et protéger les groupes les plus vulnérables.



Revoir les taxes, redevances et réglementations qui affectent le transport et le tourisme. Assurer la protection et la confiance des consommateurs. Promouvoir des événements et des conférences.



Promouvoir de nouveaux emplois et l'acquisition de compétences, en particulier de compétences numériques. Inclure le tourisme dans les mécanismes d'urgence économique nationaux, régionaux et mondiaux pour rétablir la confiance et stimuler la demande. Créer des mécanismes et des stratégies de gestion de crise.



En conclusion, donner la priorité au tourisme dans les programmes nationaux, régionaux ou internationaux de relance et d'aide au développement.



Bien que la situation soit alarmante, elle n'est pas si désespérée. Il existe une grande capacité, un énorme potentiel pour reprendre une place essentielle dans les économies nationales dans le cadre des priorités du développement durable.



La pandémie est une occasion sans précédent de réorganiser le secteur et d'assurer non seulement sa croissance mais aussi sa durabilité, avec comme priorités l'inclusion et la responsabilité.



Il est temps de diversifier les marchés, les produits et les services. Investir dans des systèmes d'analyse de marché, dans l'intelligence économique et la transformation numérique, ainsi que dans le capital humain et les talents.



Jusqu'à présent, les intérêts nationaux en matière de tourisme et la compétitivité des pays méditerranéens ont prévalu. Le moment est venu d'investir dans la coopération régionale et la volonté d'unir les forces afin de sortir plus fort de cette pandémie.



Allons de l'avant. Il est possible d'affronter les défis, les incertitudes, les pandémies et les défis du changement climatique avec une meilleure organisation et de meilleures perspectives de durabilité à long terme. Une fois encore, le tourisme sortira lui aussi de cette crise.