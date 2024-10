Millevista veut continuer à grandir sur le marché du voyage d'affaires

Nous avons fait un bon chiffre sur l’activité MICE. Bien que la durée des événements ait diminué.



Auparavant, le séminaire était l’occasion de prendre son temps, la plupart des grosses sociétés arrivaient la veille, maintenant ils arrivent le matin. Ils ont écourté au moins une nuit.



Les événements durent généralement deux jours et une nuit, voire trois jours et deux nuits.



Nous accompagnons les entreprises et essayons de les encourager à organiser leur événement en début ou fin de semaine, plutôt qu’en milieu de semaine pour réduire les coûts.



Autre tendance : les entreprises nous demandent de plus en plus une prise en charge globale de l'événement, comprenant les transferts et les déplacements. C'est tout l'avantage de faire appel à une agence comme nous, agréée IATA et qui a toutes les couvertures possibles et imaginables, pour proposer une offre complète et surtout une facturation unique.





Dans quelques temps, nous devront émettre et recevoir des factures électroniques, à travers des logiciels dédiés. Aujourd'hui, nous envoyons beaucoup de factures en PDF, j'ose espérer que les outils vont se mettre au goût du jour.



A une époque, on avait très peur de la RGPD et de plein d’autres choses, et puis on s'y est fait. Je suis quelqu'un optimiste, il faut écouter ce qui se passe dans la profession, je suis plutôt bien avisée car je suis trésorière des EDV Centre-Est.



Nous voulons continuer à nous développer sur le marché du voyage d’affaires, tout en restant proche de nos clients et en leur apportant un service plus. C’est d’ailleurs ce qui nous a permis de récupérer des clients insatisfaits de grosses plateformes. Ils recherchent plus d'humain.



De nombreux outils permettent aujourd'hui aux gens de faire par eux-même, mais malgré tout, les gens ont besoin d’être assistés.



Nous avons par exemple une entreprise cliente de taille assez importante, qui utilise notre un SBT. Pourtant, la plupart de ses collaborateurs profitent d’être sur la route pour nous contacter par téléphone et effectuer leurs réservations. Ils font presque tout offline au désespoir des acheteurs, parce qu'évidemment, les frais sont plus importants, car une personne est monopolisée.



Nous avons besoin des machines, d'automatisation, mais nous aurons toujours autant besoin de l'humain.