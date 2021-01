Mondial Découvertes 2021 : Mondial Tourisme étoffe sa production Europe du Nord

Fort d'une nouvelle marque lancée au cours du second semestre 2020, Mondial Tourisme passe la vitesse supérieure et édite une nouvelle brochure dédiée : Mondial Découverte 2021.



Cette nouvelle gamme a pour vocation de présenter des voyages sous le signe de la découverte à travers 3 volets : culture, nature, activités.



La nouvelle brochure annuelle 2021 se déploie à travers 54 pages sur 2 axes et 9 destinations : l’Europe du Nord avec la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Russie (Saint-Pétersbourg), l’Afrique du nord avec l'Egypte, la Tunisie et enfin la Turquie et le Moyen-Orient :avec la Jordanie et Oman.