Mondial Tourisme lance Lanzarote cet hiver

Les destinations historiques de Mondial Tourisme s'enrichissent également.



Le Maroc avec un autotour d’une semaine dans le sud « la route des kasbahs » et un séjour au El Olivar Palace 5* en formule tout compris à Marrakech au cœur de 9 ha de jardins.



La Tunisie avec l’introduction de nouveaux hôtels comme le Sousse Palace hôtel & Spa 5* en plein centre historique de Sousse et proposé en demi-pension ou l’Odyssée Resort Thalasso & Spa 4*sup en formule tout compris au bord d’une plage de sable près de Zarzis.



La Turquie avec de nouvelles propositions hôtelières sur de magnifiques sites en bord de mer comme l’Akka Alinda 5* et l’Akka Antedon 5* à Antalya.



Quant à l’Egypte, elle est dans une bonne dynamique grâce à son Mondi Club à Hurghada et à ses combinés Mer rouge/ croisières sur le Nil.