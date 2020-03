Mongolie : l'ambassade suspend la délivrance des visas

De son côté, le MEAE annonce que les autorités locales ont mis en place les mesures et restrictions suivantes :- Interdiction jusqu’au 30 mars d’entrée sur le territoire mongol des voyageurs ayant transité ou séjourné en Chine ;- Interruption de toutes les liaisons avec la Chine : routières, ferroviaire, aériennes ;- Interruption des liaisons aériennes avec le Japon et la Corée du Sud jusqu’au 11 mars ;- Interdiction d’entrée sur le territoire mongol pour les voyageurs ayant séjourné durant les 14 derniers jours en Corée du Sud, au Japon, en Iran ou en Italie. Cette mesure est en vigueur jusqu’au 30 mars ;- Les déplacements interprovinciaux par la route (autobus, véhicules privés), le train et les vols intérieurs sont suspendus jusqu’au 3 mars 2020 à 08h00.- Suspension des déplacements interprovinciaux jusqu’au 16/03 au matin, et de toutes les liaisons aériennes restantes à compter du 11 mars 12h00 et jusqu’au 28 mars inclus.En raison des risques de diffusion de l’épidémie de coronavirus Covid-19 et de saturation des infrastructures hospitalières mongoles, il est recommandé de reporter pour le moment tout déplacement non impératif vers la Mongolie.Ces mesures étant susceptibles d’évoluer rapidement et avec un très court délai de préavis, en particulier pour ce qui concerne les liaisons aériennes, il est conseillé d’éviter les voyages vers la Mongolie.