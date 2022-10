Moxy Paris Val d'Europe a ouvert ses portes près de Disneyland Paris

Hotel Co 51, qui gère un portefeuille d'hôtels Moxy à travers l'Europe, a nommé. Ce dernier âgé de 33 ans, travaille chez Marriott depuis 12 ans.Hotel Co 51 continue d'ouvrir des hôtels en Europe. Parmi les nouveaux hôtels, citons le Moxy Bristol et le AC by Marriott Inverness, le tout premier à être lancé en Écosse sous la marque AC.Les ouvertures futures comprennent le Moxy Berlin Airport et le Moxy Dortmund, ainsi qu'un Residence Inn à Dortmund.Moxy participe au programme de fidélité Marriott Bonvoy de Marriott International.