Mozambique: un visa électronique pour stimuler le tourisme dans le pays

La volonté du gouvernement mozambicain de placer le pays comme destination majeure du continent africain dans les cinq prochaines années, en attirant plus de touristes et d'investisseurs, passera par l'introduction d'un visa électronique.



Réunis à Maputo ce lundi 20 juillet, les Ministères de la Culture et du Tourisme, de la Terre et de l'Environnement et de l'Intérieur ont paraphé un protocole d'accord définissant les principes de coopération et de coordination dans le développement et l'expérimentation d'un système pilote de délivrance de visa électronique ( e-Visa ) d'entrée dans le pays.