Musées, châteaux, jardins... Explor Visit propose des visites virtuelles en 3D

Alors que les lieux culturels devraient rouvrir le 15 décembre 2020, l'application Explor Visit propose de patienter en embarquant virtuellement au cœur d'expositions du monde entier et en 3D. Une façon également de préparer sa visite physique après la balade numérique.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 27 Novembre 2020

embarquer virtuellement au cœur d'expositions du monde entier grâce à son application de visites 3D.



Du musée Grévin à Paris à celui de La Piscine à Roubaix, en passant par le British Museum de Londres ou l’Art Institute de San Francisco, les utilisateurs sont invités à voyager sur la carte interactive de l’application, téléchargeable sur IOS et Android, sur laquelle ils peuvent se repérer facilement et naviguer d’un bout à l’autre du globe.



D’ailleurs, Explor Visit propose aussi la visite de monuments, de châteaux, de jardins, de sites urbains (street art) et naturels.



Chaque lieu est enrichi de contenus commentés pour en apprendre plus sur son histoire et sur celles des œuvres d’art qu’il abrite.



" Dans le cadre de la crise sanitaire, la majorité des sites culturels rouvriront probablement dans des conditions bien spécifiques : jauge maximale de visiteurs autorisée, réservation préalable obligatoire, etc.



" Dans le cadre de la crise sanitaire, la majorité des sites culturels rouvriront probablement dans des conditions bien spécifiques : jauge maximale de visiteurs autorisée, réservation préalable obligatoire, etc.

Explor Visit vous renseigne sur les horaires d'ouverture, l'adresse et le contact des endroits culturels qui vous intéressent, pour préparer sereinement votre visite physique après votre balade numérique ", précise la société dans un communiqué.



