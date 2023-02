My Licensed Guide ajoute la billetterie en ligne à son offre !

En agrégeant l'offre de tourisme et de loisirs sur un seul et même site, My Licensed Guide veut simplifier la recherche des activités de loisirs à faire à l'international.La communauté du site, qui se veut comme l'un des leaders des carnets de voyage en ligne, est composée de 170 000 abonnés et d'un million de visiteurs annuel.Elle pourra réserver directement sur My Licensed Guide des activités de tourisme et de loisirs.